Abone ol: Google News

7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, bu hafta şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak maçlar..

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 17:50
7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, bu hafta şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor her hafta şifresiz yayınladığı maçlar ile futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

TRT Spor'un 29-31 Ağustos tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak 7 karşılaşma TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

29 Ağustos Cuma

19:00 Van Spor FK - Bandırmaspor 

21:30 Sarıyer - Erzurumspor FK

30 Ağustos Cumartesi

19:00 Sakaryaspor - Boluspor

21:30 Manisa FK - Iğdır FK

31 Ağustos Pazar

16:30 Keçiörengücü - Çorum FK 

19:00 Pendikspor - Sivasspor

21:30 Adana Demirspor - Amed SK

Bilgi Haberleri