7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, bu hafta şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor her hafta şifresiz yayınladığı maçlar ile futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un 29-31 Ağustos tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak 7 karşılaşma TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç takvimi...
29 Ağustos Cuma
19:00 Van Spor FK - Bandırmaspor
21:30 Sarıyer - Erzurumspor FK
30 Ağustos Cumartesi
19:00 Sakaryaspor - Boluspor
21:30 Manisa FK - Iğdır FK
31 Ağustos Pazar
16:30 Keçiörengücü - Çorum FK
19:00 Pendikspor - Sivasspor
21:30 Adana Demirspor - Amed SK