7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak o maçlar...

TRT Spor her sezon olduğu gibi bu sezonda TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

TRT Spor'un 15-18 Ağustos tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu Trendyol 1. Lig'de oynanacak 7 maç TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

15 Ağustos Cuma

21:30 Serik Spor - Ümraniyespor (TRT Spor)

16 Ağustos Cumartesi



16:30 Keçiörengücü - İstanbulspor (TRT Spor)

19:00 Sarıyer - Boluspor (TRT Spor)

21:30 Adana Demirspor - Çorum FK (TRT Spor)

17 Ağustos Pazar



19:00 Sivasspor - Bodrum FK (TRT Spor)

21:30 Sakaryaspor - Iğdır FK (TRT Spor)

18 Ağustos Pazartesi

21:30 Amed SK - Erzurumspor FK (TRT Spor)