7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak o maçlar...

TRT Spor her sezon olduğu gibi bu sezonda TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.
TRT Spor'un 15-18 Ağustos tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu hafta sonu Trendyol 1. Lig'de oynanacak 7 maç TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
15 Ağustos Cuma
21:30 Serik Spor - Ümraniyespor (TRT Spor)
16 Ağustos Cumartesi
16:30 Keçiörengücü - İstanbulspor (TRT Spor)
19:00 Sarıyer - Boluspor (TRT Spor)
21:30 Adana Demirspor - Çorum FK (TRT Spor)
17 Ağustos Pazar
19:00 Sivasspor - Bodrum FK (TRT Spor)
21:30 Sakaryaspor - Iğdır FK (TRT Spor)
18 Ağustos Pazartesi
21:30 Amed SK - Erzurumspor FK (TRT Spor)