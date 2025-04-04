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7 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte, 5-6 Nisan şifresiz maç programı...

7 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte, 5-6 Nisan şifresiz maç programı... TV8,5'un bu hafta sonu şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu. İşte şifresiz yayınlanacak maçlar ve başlama saatleri...