7 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte, 5-6 Nisan şifresiz maç programı...

Futbolseverler TV8,5 kanalının bu hafta sonu şifresiz yayınlayacağı maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.
TV8,5 kanalı Hollanda Ligi, Belçika Ligi ve İngiltere Championship'te oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.
Futbolseverler her hafta TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.
Bu hafta sonu Hollanda Ligi, Belçika Ligi ve Championship'te oynanacak 7 müsabaka TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bu haftanın maç programı..
5 Nisan Cumartesi
14:30 Luton Town - Leeds United (TV8,5)
17:30 AZ Alkmaar - Feyenoord (TV8,5)
19:45 Twente - Fortuna Sittard (TV8,5)
21:45 Gent - St. Gilloise (TV8,5)
6 Nisan Pazar
14:30 Antwerp - Club Brugge (TV8,5)
17:45 Ajax - Nac Breda (TV8,5)
19:30 Anderlecht - Genk (TV8,5)