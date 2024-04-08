7 Nisan reyting sonuçları: Süper Kupa maçı reytingleri altüst etti

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
7 Nisan Pazar reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Galatasaray-Fenerbahçe Türkcell Süper Kupa Karşılaşması”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Galatasaray-Fenerbahçe Türkcell Süper Kupa Karşılaşması”, 2.sırada “Survivor All Star” dizisinin özeti, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada “Galatasaray-Fenerbahçe Türkcell Süper Kupa Karşılaşması”, 2.sırada “Survivor All Star”, 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.