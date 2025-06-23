7 saniyelik IQ testi: 49’ların arasındaki 94’ü çoğu kişi bulamıyor

Görsel yanılsamalar, en keskin gözleri bile yanıltabilen zorlayıcı görüntüler olarak internet kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sadece eğlenceli bir bulmaca olmanın ötesinde, bu tür görsel illüzyonlar bireylerin gözlem ve dikkat becerilerini ölçmek için etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Bu görsel illüzyon mücadelesinde, 49 sayılarının arasına ustaca gizlenmiş 94 sayısı 7 saniye içinde bulmanız isteniyor.

7 saniye içinde 94 sayısını bulabilirseniz, üstün dikkat yeteneğine sahip olduğunuzun kanıtı olacak…

Yukarıda paylaşılan görselde 49’ların olduğu bir sayı dizisi yer alıyor.

Ancak aralarından bir saç farklı. 94 sayısını 7 saniye içinde bulabilir misiniz?

Uzmanlar, görsel yanılsama bulmacalarını hızlı bir şekilde çözebilen kişilerin mükemmel gözlem becerilerine sahip olduğunu öne sürüyor.

Eğer belirtilen süre içinde 94 sayısını bulamadıysanız, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.