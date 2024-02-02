Alev Alatlı kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü yazar Alev Alatlı hakkında aramalar hız kazandı. İşte Alev Alatlı hakkında merak edilenler...

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Ünlü yazar ve eğitimci Alev Alatlı, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altındaydı.

79 yaşındaki Alev Alatlı'dan kötü haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."

Alev Alatlı'nın ölüm haberi sonrası ünlü yazar hakkında aramalar hız kazandı.

İnternette Alev Alatlı hakkında arama yapanlar "Alev Alatlı kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, kimdir Alev Alatlı? İşte merak edilenleri...

Alev Alatlı kimdir?

Alev Alatlı, yazar, akademisyen, eğitimci ve siyaset bilimci olarak bilinir.

Alatlı, 16 Eylül 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ataşe olarak görev yaptığı Tokyo’da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ'den, Ekonomi ve Ekonometri yüksek lisansını "Fulbright" bursu ile gittiği Vanderbilt University'den (Nashville, Tennessee) aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.

Alev Alatlı'nın çalışmaları arasında genellikle siyaset bilimi, kültür tarihi ve dil konuları bulunmaktadır. Aynı zamanda pek çok eseri Türkçe'ye çevirmiştir.

Siyasi görüşleri ve eleştirileriyle de bilinen Alev Alatlı, Türkiye'de gündemde olan konular hakkında sıkça yazılar kaleme almıştır.

Alev Alatlı, Edebiyat alanında 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür.

Alev Alatlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atanmıştır.

Alev Alatlı, 2 Şubat 2024 tarihinde Ankara'da KOAH hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.