8 Ekim reyting sonuçları: Bahar dizisi zirveyi kaptı, rakiplerini geride bıraktı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

8 EKİM SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Bahar”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Bir Gece Masalı”, 3.sırada “Bir Gece Masalı” dizinin özeti yer aldı.

AB'de 1.sırada “Bahar”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Mehmed Fetihler Sultanı”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Bahar”, 2.sırada “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Bahar” dizisinin özeti yer aldı.