8 maç A Spor'da şifresiz! İşte 30-31 Ekim şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.

A Spor'un 30-31 Ekim tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.

Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda A Spor'un ekrana getireceği 8 maçın programını sizler için derledik.

İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçların programı...

30 Ekim Çarşamba

13:00 Silivrispor - Kayserispor

14:30 İnegöl Kafkas - Hatayspor

17:30 Isparta 32 Spor - Pazarspor

20:30 52 Orduspor - Şanlıurfaspor

31 Ekim Perşembe

13:00 Bayburt GÖİ - Samsunspor

14:30 Edirnespor - Batman Petrol

17:30 İstanbulspor - Kilis Bld.

20:30 Bursaspor - Turgutluspor

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Hüseyin Topuz
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