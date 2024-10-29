8 maç A Spor'da şifresiz! İşte 30-31 Ekim şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.
A Spor'un 30-31 Ekim tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.
Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda A Spor'un ekrana getireceği 8 maçın programını sizler için derledik.
İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçların programı...
30 Ekim Çarşamba
13:00 Silivrispor - Kayserispor
14:30 İnegöl Kafkas - Hatayspor
17:30 Isparta 32 Spor - Pazarspor
20:30 52 Orduspor - Şanlıurfaspor
31 Ekim Perşembe
13:00 Bayburt GÖİ - Samsunspor
14:30 Edirnespor - Batman Petrol
17:30 İstanbulspor - Kilis Bld.
20:30 Bursaspor - Turgutluspor