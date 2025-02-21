8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 21,22 ve 23 Şubat şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

TRT Spor'un 21,22 ve 23 Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

21 Şubat Cuma

17:20 Damac - Al Ahli (TRT Spor)

20:00 Manisa FK - Boluspor (TRT Spor)

22 Şubat Cumartesi



13:30 Şanlıurfaspor - Kocaelispor (TRT Spor)

16:00 Çorum FK - Adanaspor (TRT Spor)

19:00 MKE Ankaragücü - Bandırmaspor (TRT Spor)

23 Şubat Pazar



13:30 Erzurumspor FK - Iğdır FK (TRT Spor)

16:00 Amed SK - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)

19:00 Ümraniyespor - Sakaryaspor (TRT Spor)