8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 2024: İstanbul, Ankara, İzmir... Tüm Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkuyla karşılanıyor. Kadınlar, hakları için mücadele etmek için alanlarda buluşacaklar. İşte İstanbul, İzmir, Ankara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri...

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8 Mart'a yaklaşırken, Dünya Kadınlar Günü, her zamanki gibi büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor.

Tarihi 1800'lü yıllara dayanan, ülkemizde ise 1921'den beri kutlanan bu özel gün, kadınların toplumsal ve siyasi bilincinin önemine vurgu yaparak, haklarına, başarılarına ve mücadelelerine odaklanıyor.

8 Mart, kadınların tarih boyunca kazandığı ekonomik, siyasi ve sosyal hakların anıldığı ve kutlandığı bir gün olarak her yıl farklı etkinliklerle coşkuyla karşılanıyor.

Bu yıl da benzer bir coşku ve dayanışma ile, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri…

İSTANBUL

Şişli / 7 Mart Perşembe 18:30 / Abide-i Hürriyet Caddesi Eski Karakol Önü / Basın açıklaması

Yenimahalle, Bakırköy / 8 Mart Cuma 19:00 / Bakırköy Zara Spor Kulübü

Küçükçekmece / 10 Mart Pazar 18:00 / Atakent Kültür Merkezi Tiyatro Salonu / 8 Mart Şenliği

Kağıthane / 8 Mart Cuma 19:30 / Öykü Kafe / 8 Mart Şenliği

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi SES İş Yeri Temsilciliği / 8 Mart Cuma 15:30 / Kütüphane / Müzik Dinletisi

Pendik / 9 Mart Cumartesi 19:00 / Başkent Düğün Salonu / Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği

Maltepe / 10 Mart Pazar 17:00 / Türkan Saylan Kültür Merkezi / 8 Mart Şenliği

ANKARA

Ankara Kadın Platformu / 8 Mart Cuma 18:00 / Kolej Meydanı / Yürüyüş – Basın açıklaması

Batıkent / 7 Mart Perşembe 18:30 / Batıkent GİMSA önü / Basın açıklaması

İZMİR

İzmir Kadın Platformu / 8 Mart Cuma 18:00 / Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi / Basın açıklaması