8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 2024: İstanbul, Ankara, İzmir...

8 Mart'a yaklaşırken, Dünya Kadınlar Günü, her zamanki gibi büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor.
Tarihi 1800'lü yıllara dayanan, ülkemizde ise 1921'den beri kutlanan bu özel gün, kadınların toplumsal ve siyasi bilincinin önemine vurgu yaparak, haklarına, başarılarına ve mücadelelerine odaklanıyor.
8 Mart, kadınların tarih boyunca kazandığı ekonomik, siyasi ve sosyal hakların anıldığı ve kutlandığı bir gün olarak her yıl farklı etkinliklerle coşkuyla karşılanıyor.
Bu yıl da benzer bir coşku ve dayanışma ile, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri…
İSTANBUL
Şişli / 7 Mart Perşembe 18:30 / Abide-i Hürriyet Caddesi Eski Karakol Önü / Basın açıklaması
Yenimahalle, Bakırköy / 8 Mart Cuma 19:00 / Bakırköy Zara Spor Kulübü
Küçükçekmece / 10 Mart Pazar 18:00 / Atakent Kültür Merkezi Tiyatro Salonu / 8 Mart Şenliği
Kağıthane / 8 Mart Cuma 19:30 / Öykü Kafe / 8 Mart Şenliği
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi SES İş Yeri Temsilciliği / 8 Mart Cuma 15:30 / Kütüphane / Müzik Dinletisi
Pendik / 9 Mart Cumartesi 19:00 / Başkent Düğün Salonu / Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
Maltepe / 10 Mart Pazar 17:00 / Türkan Saylan Kültür Merkezi / 8 Mart Şenliği
ANKARA
Ankara Kadın Platformu / 8 Mart Cuma 18:00 / Kolej Meydanı / Yürüyüş – Basın açıklaması
Batıkent / 7 Mart Perşembe 18:30 / Batıkent GİMSA önü / Basın açıklaması
İZMİR
İzmir Kadın Platformu / 8 Mart Cuma 18:00 / Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi / Basın açıklaması