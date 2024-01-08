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8 Ocak 2024 vapur seferleri iptal mi? Son dakika İstanbul iptal olan seferler

8 Ocak 2024 vapur seferleri iptal mi? Son dakika İstanbul iptal olan seferler Olumsuz hava koşulları, Megakent'te ulaşımı da etkiliyor. Vapur kullanarak seyahat edecek olan vatandaşlar, seferleri kontrol ediyor. Peki, 8 Ocak Pazartesi vapur seferleri iptal mi? İşte İstanbul'da son durum...