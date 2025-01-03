80 ili geride bıraktı: Türkiye’nin havası temiz tek şehri bakın neresiymiş

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Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), 2024 yılına ait Kara Raporunu yayımlayarak Türkiye’nin hava kalitesine dair önemli veriler sundu.

Rapora göre, Türkiye'de havası temiz olarak nitelendirilebilecek tek il Sinop olarak belirlendi.

Ancak bu sonucun, bazı istasyonlardaki eksik veriler nedeniyle tam anlamıyla Sinop’un hava kalitesini yansıtmadığı ifade edildi.

KIRSAL İSTASYONLARIN ETKİSİ

Raporda, 2023 yılı için PM10 (partikül madde) ortalamalarına bakıldığında, Sinop’un havasının temiz olduğu belirtildi.

Ancak, ildeki üç hava izleme istasyonundan yalnızca ikisinde yeterli veri bulunduğu için, Sinop’taki hava kalitesinin tam olarak analiz edilemediği vurgulandı.

Yeterli veri bulunan istasyonlardan birinin kırsal arka plan istasyonu olması, PM10 ortalamasını daha da düşürdüğü belirtildi.