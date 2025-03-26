81 il için alarm verildi: 2. dalga geliyor…Bu tarihe dikkat!

Haber Merkezi

Afrika üzerinden gelen çöl tozu dalgaları Türkiye’yi bir kez daha etkisi altına alıyor.

Meteoroloji uzmanları, Mali kaynaklı çöl tozlarının bugünden itibaren ülke genelinde hava kalitesini olumsuz etkileyeceğini duyurdu.

Özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek sıraladı.

2. DALGA GELİYOR

Hava Forum, bugün itibarıyla yurdu yeni bir çöl tozu dalgasının saracağını duyurdu.

X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2. Dalga Geliyor! Dikkat... Yurdumuza çarşambadan itibaren Mali üzerinden gelen 2. dalga çöl tozunun etkisine girecek."