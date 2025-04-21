81 ilin tümünde ücretsiz oldu! Artık tek kuruş ödenmeyecek

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan yeni uygulama ile birlikte ücretsiz aşı takvimine bir yenisi daha eklendi.

Gebelere yönelik koruyucu sağlık uygulamaları kapsamına atılan bu yeni adım dikkat çekti. Bu kapsamda güncellenen aşı takvimine eklenen, gebeliğin ikinci ve üçüncü trimester döneminde, 36. Haftaya kadar uygulanmakta olan tetanoz ve difteri aşısının yanına boğmaca aşısı da eklendi

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu tarafından uygulamaya dair detaylar paylaşıldı.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLDU!

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Aşı Çalışma Grubu üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, söz konusu uygulamanın detayları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karahan ilgili açıklamasında, boğmaca aşısının Nisan ayı itibarıyla tüm aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak sunulacağını belirtti.

Uzm. Dr. Karahan, boğmaca hastalığının özellikle yenidoğanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Boğmaca enfeksiyonunun ortalama her 3-4 yılda bir salgınlar şeklinde ortaya çıkabildiğini ifade eden Karahan, annelere yapılacak aşı sayesinde hem annenin hem de doğacak bebeğin bağışıklığının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.