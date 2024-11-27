81 ilin tümünde yasaklandı! Artık kuyumcularda bozdurma yapılamayacak…

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamaların ardından, kuyumculuk sektörüne yönelik denetimler Türkiye genelinde artırıldı.

Kuyumculara bozdurma işlemi için gidenler eli boş dönüyor. Halk arasında “bozdurma” olarak bilinen uygulamalar ise 81 ildeki tüm kuyumcularda tamamen kaldırıldı.

Söz konusu yasağa uymayan kuyumculara ise cezai yaptırımlar uygulanmaya başlayacak.

BOZDURMA İŞLEMİ YAPILMAYACAK!

Kuyumcular üzerinden gerçekleştirilen ve kredi kartı limitlerini nakde çeviren "bozdurma" işlemi bundan sonra kuyumcular üzerinden yapılamayacak.

Söz konusu yöntemle, vatandaşlar kredi kartlarından altın alımı yapıyor ve dakikalar içinde aldıkları altını kuyumcudan nakit paraya çeviriyordu. Ancak, bu işlemler artık yasal olarak yapılamayacak.

Bakanlık, söz konusu işlemleri gerçekleştiren işletmelerin ciddi para cezalarına çarptırılacağının altını çizdi. Denetimlerde, kuyumcu pos cihazı kayıtlarının yanı sıra, gerektiğinde güvenlik kameraları da inceleme altına alınacak.