9 Aralık reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi rakiplerini solladı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

9 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total katagorisinde 1.sırada Uzak Şehir – Kanal D’nin sevilen dizisi zirvede yer aldı.2. sırada Esra Erol’da – Atv’nin gündüz kuşağı programı, 3. sırada Uzak Şehir özet bölümüyle yer aldı.

AB katagorisinde 1.sırada Kızıl Goncalar – Now TV’nin popüler dizisi ilk sırayı aldı. 2. sıarada Uzak Şehir, 3. sırada Kızıl Goncalar özet bölümüyle yer aldı.

AB katagorisinde 1.sırada Kızıl Goncalar – Now TV’nin popüler dizisi ilk sırayı aldı. Uzak Şehir .2. sırada, 3. sırada Esra Erol’da – Atv’nin gündüz kuşağı programı yer aldı.