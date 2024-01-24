9 bin 500 TL’lik su: Zenginler bu suyu içmek için resmen savaşıyor! Zenginler arasında trend yarışı bu sefer o su yüzünden. Fiyatı binlerce lira olan o su için kıyasıya bir yarış içindeler. İşte, binlerce liralık fiyatıyla onu normal sudan ve maden suyundan ayıran farkı…

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Lüks su, zenginlerin yeni gözdesi olmuş durumda. Öyle ki ne altına sarılmış et ne de altın tozlu kahve ona yetişemiyor. Bu suyun fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten.

Zenginlerin içek için kıyasıya yarıştığı bu su, standart musluk suyunda da maden suyundan da fazlasını içeriyor. Mineral bakımından oldukça zengin olan bu suyu içmek için ise bir şişesine tamı tamına 9 bin 500 TL ödeniyor.

Su tadım uzmanı

Zenginlerin içmek için binlerce lira ödediği bu suyun bir de tadım uzmanları var. Tıpkı şaraplarda yapılan tadımcılık gibi su tadımcılığı da yapılıyor.

Bir su tadım danışmanı, kendini geliştirmek isteyenlere bu konuda eğitim vererek, çeşitli sular tattırıyor. Bu uzmanlar dünyanın farklı bölgelerinden getirilen su koleksiyonuna sahip. Bu suların fiyatı ise 318 dolar yani 9 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor