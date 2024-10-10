9 Ekim reyting sonuçları: Kuruluş Osman dizisi reytinglere damga vurdu

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

9 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Now TV’de ekrana gelen “Leyla Hayat… Aşk… Adalet…”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Leyla Hayat… Aşk… Adalet…”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Kuruluş Osman” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Leyla Hayat… Aşk… Adalet…”, 3.sırada “Masterchef Türkiye” yer aldı.