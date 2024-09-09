9 Eylül Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz
Pazartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
9 Eylül 2024 Pazartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.
Futbolseverler internette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
UEFA Uluslar Ligi
19:00 Güney Kıbrıs - Kosova
21:45 Karadağ - Galler
21:45 Türkiye - İzlanda
21:45 Fransa - Belçika
21:45 İsrail - İtalya
21:45 Norveç - Avusturya
21:45 Slovenya - Kazakistan
21:45 Romanya - Litvanya