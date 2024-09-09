9 Eylül Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 9 Eylül 2024 Pazartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçların programı..

Hüseyin Topuz

Pazartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

9 Eylül 2024 Pazartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.

Futbolseverler internette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

UEFA Uluslar Ligi

19:00 Güney Kıbrıs - Kosova

21:45 Karadağ - Galler

21:45 Türkiye - İzlanda

21:45 Fransa - Belçika

21:45 İsrail - İtalya

21:45 Norveç - Avusturya

21:45 Slovenya - Kazakistan

21:45 Romanya - Litvanya