9 maç A Spor'da şifresiz izlenebilecek! İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak.
A Spor'un 8-10 Ekim tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.
Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda A Spor'un ekrana getireceği 9 maçın programını sizler için derledik.
İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçların programı...
8 Ekim Salı Salı
13:00 Kilis Belediyespor - Balıkesirspor
15:00 Zonguldakspor FK - Kırıkkalespor
19:00 Fethiyespor - Düzcespor
9 Ekim Çarşamba
13:00 Adıyaman FK - Afyonspor
15:00 Altay - Karaman FK
19:00 Giresunspor - Viranşehir Belediyespor
10 Ekim Perşembe
13:00 Osmaniyespor - Diyarbekirspor
15:00 Uşakspor - Bursaspor
19:00 Talasgücü Belediyespor - Orduspor