9 maç A Spor'da şifresiz izlenebilecek! İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar
Hüseyin Topuz

Ziraat 2. Tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak.

A Spor'un 8-10 Ekim tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.

Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda A Spor'un ekrana getireceği 9 maçın programını sizler için derledik.

İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçların programı...

8 Ekim Salı Salı

13:00 Kilis Belediyespor - Balıkesirspor

15:00 Zonguldakspor FK - Kırıkkalespor

19:00 Fethiyespor - Düzcespor

9 Ekim Çarşamba

13:00 Adıyaman FK - Afyonspor

15:00 Altay - Karaman FK

19:00 Giresunspor - Viranşehir Belediyespor

10 Ekim Perşembe

13:00 Osmaniyespor - Diyarbekirspor

15:00 Uşakspor - Bursaspor

19:00 Talasgücü Belediyespor - Orduspor

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Hüseyin Topuz
Editör