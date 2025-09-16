Abone ol: Google News

9 maç A Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte, A Spor'un yayınlayacağı o maçlar

A Spor, 16-18 Eylül tarihleri arasında şifresiz ekrana getireceği Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçlarının programını yayın akışında duyurdu. İşte maç programı...

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 10:18
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.

A Spor'un 16-18 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.

Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda A Spor'un ekrana getireceği 9 maçın programını sizler için derledik.

İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçların programı...

16 Eylül Salı

13:30 Ağrı 1970 Spor - Batman Petrolspor (A Spor)

15:30 Kırıkkale FK - Manisa FK (A Spor)

18:00 Tire 2021 FK - Bodrum FK (A Spor)

17 Eylül Çarşamba

14:00 Karadeniz Ereğli Belediye - Bursaspor (A Spor)

16:00 Sivasspor - Şiran Yıldızspor  (A Spor)

18:00 Elazığspor - 12 Bingölspor  (A Spor)

18 Eylül Perşembe

14:30 Düzcespor - Pendikspor (A Spor)

17:00 Giresunspor - 52 Orduspor FK (A Spor)

20:00 Eskişehirspor - Muğlaspor (A Spor)

