9 maç A Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte, A Spor'un yayınlayacağı o maçlar

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.
A Spor'un 16-18 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.
Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız verdi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda A Spor'un ekrana getireceği 9 maçın programını sizler için derledik.
İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçların programı...
16 Eylül Salı
13:30 Ağrı 1970 Spor - Batman Petrolspor (A Spor)
15:30 Kırıkkale FK - Manisa FK (A Spor)
18:00 Tire 2021 FK - Bodrum FK (A Spor)
17 Eylül Çarşamba
14:00 Karadeniz Ereğli Belediye - Bursaspor (A Spor)
16:00 Sivasspor - Şiran Yıldızspor (A Spor)
18:00 Elazığspor - 12 Bingölspor (A Spor)
18 Eylül Perşembe
14:30 Düzcespor - Pendikspor (A Spor)
17:00 Giresunspor - 52 Orduspor FK (A Spor)
20:00 Eskişehirspor - Muğlaspor (A Spor)