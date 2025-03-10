9 Mart reyting sonuçları: Teşkilat, Şakir Paşa ve Ailesi, Survivor, Deha...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

9 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi zirveyi kaptı. İkinci sırada Survivor yer alırken, üçüncü sıraya Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu yerleşti.

Now TV’nin yeni dizisi Şakir Paşa ve Ailesi dizisi ise AB ve ABC gruplarında ikinci sıraya yerleşti.