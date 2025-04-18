9 Saniyede Zeka Testi: Resimdeki İki Hataları Yakalayın

Yağmur Uçar

IQ testleri, bir bireyin zekasını belirlemeye yardımcı olur. Bu tür bulmaca zorlukları, okuyuculara resimli bulmacalar şeklinde problemler sunar.

Resimli bulmacayı bir süre içinde çözmeniz gerekiyor. Bu zorluklar, bireyin mantıksal akıl yürütme, örüntü tanıma, hafıza ve analitik düşünme gibi zihinsel işlevlerini değerlendirir.

Bugünün IQ testi bir resim şeklinde sunulmaktadır. Resimde iki hata var ve bunları 9 saniye içinde bulmanız gerekiyor.

Dahi bir beyne sahip biri misiniz?

Hadi bulalım!

Kaynak: Brightside

Resimde bir kulübenin önünde duran bir horoz görülmektedir. İlk bakışta, resim oldukça normal görünüyor. Ama öyle değil.

Resimde iki hata var. Onları 9 saniyede bulabilir misin?

Yapabiliyorsanız, yüksek bir IQ'nuz var.

Zamanınız şimdi başlıyor!

Bu IQ testi, dikkatinizi ve düşünme becerilerinizi test etmenin mükemmel bir yoludur.

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Görüntüyü düzgün bir şekilde tarayın ve resimde olağandışı bir şey görüp göremediğinize bakın.

Ve...

Zaman doldu.

Resimdeki hatalar 1. Horozun bir ördek bacakları vardır ve 2. Evin gölgesi yanlıştır.