99. Gazi Koşusu için geri sayım başladı: İşte yarışacak atlar…

Türkiye'nin en köklü ve görkemli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 99. kez pistlere damgasını vuracak.

29 Haziran Pazar günü saat 17.15’te, İstanbul Veliefendi Hipodromu, unutulmaz bir mücadeleye sahne olacak.

Yarış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına 1927’den bu yana kesintisiz olarak düzenlenmeye devam ediyor.

2400 metre çim pistte yapılacak bu önemli yarışta, 2022 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, kupayı kazanmak için piste çıkacak.

Türk yarışçılığının “derbisi” olarak kabul edilen bu yarış, her yıl olduğu gibi bu yıl da nefesleri kesecek.

ÖDÜLLER BELLİ OLDU

Birinciye 30 milyon TL,

İkinciye 12 milyon TL,

Üçüncüye 6 milyon TL,

Dördüncüye 3 milyon TL,

Beşinciye ise 1.5 milyon TL ikramiye verilecek.

Bu yılki koşuya 22 asıl, 4 yedek olmak üzere toplam 26 tay kayıt yaptırdı. İşte 99. Gazi Koşusu’nda yarışacak atlar: