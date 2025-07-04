%99’un gözünden kaçıyor: Resimdeki hatayı bulmak için 5 saniyeniz var…

IQ testleri, klasik kalıpların dışına çıkarak artık görsel bulmacalarla karşımıza çıkıyor.

Bu tür testlerde, okuyuculara kısa süre içinde çözmeleri gereken resimli problemler sunuluyor.

Basit gibi görünse de, bu bulmacalar beynin mantıksal akıl yürütme, örüntü tanıma ve analitik düşünme gibi kritik yeteneklerini güçlendirmek için mükemmel egzersizler sağlıyor.

Uzmanlar, bu tür görsel bulmacaların düzenli olarak çözülmesinin beyin sağlığını artırdığını ve problem çözme becerilerinin gelişmesini desteklediğini belirtiyor.

Peki, siz yüksek bir IQ’ya sahip misiniz? Bu test zekanızı ölçecek.

Yukarıda paylaşılan görselde yolcu taşıyan bir otobüs ve bir motosikletli adam yer alıyor.

Her şey ilk bakışta normal görünüyor, ancak resimde bir hata var.

Resimde neyin yanlış olduğunu 5 saniye içinde bulabilir misiniz?

Resme bakın ve daha ince ayrıntıları kontrol etmeye çalışın. Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik:

Resimdeki hata motosikletin plakasının önde ve arkada farklı olması.