A Spor'da futbol şöleni! 12 maç A Spor'da şifresiz ekrana geliyor!
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.

A Spor'un 3,4, ve 5 Aralık tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.

Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda A Spor'un ekrana getireceği 8 maçın programını sizler için derledik.

İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçların programı...

3 Aralık Salı

13:00 Iğdır FK - Muş Spor Kulübü (A Spor)

15:30 Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor (A Spor)

18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlik SK (A Spor)

20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK (A Spor)

4 Aralık Çarşamba

13:00 Alanyaspor - Fethiyespor (A Spor)

15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (A Spor)

18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ (A Spor)

20:30 Bursaspor - Van Spor FK (A Spor)

5 Aralık Perşembe

13:00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

15:30 Hatayspor - Osmaniyespor FK

18:00 Çaykur Rizespor - Silivrispor

20:30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor

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Hüseyin Topuz
Seo Editor