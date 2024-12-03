A Spor'da futbol şöleni! 12 maç A Spor'da şifresiz ekrana geliyor!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.
A Spor'un 3,4, ve 5 Aralık tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.
Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda A Spor'un ekrana getireceği 8 maçın programını sizler için derledik.
İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçların programı...
3 Aralık Salı
13:00 Iğdır FK - Muş Spor Kulübü (A Spor)
15:30 Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor (A Spor)
18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlik SK (A Spor)
20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK (A Spor)
4 Aralık Çarşamba
13:00 Alanyaspor - Fethiyespor (A Spor)
15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (A Spor)
18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ (A Spor)
20:30 Bursaspor - Van Spor FK (A Spor)
5 Aralık Perşembe
13:00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
15:30 Hatayspor - Osmaniyespor FK
18:00 Çaykur Rizespor - Silivrispor
20:30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor