A Spor'da futbol şöleni! 3 maç şifresiz olarak ekrana geliyor...

A Spor, 18 Eylül Perşembe günü şifresiz ekrana getireceği Ziraat Türkiye Kupası maçlarının programını yayın akışında duyurdu. İşte maç programı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 09:01
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları bugün oynanacak 3 maçın ardından sona erecek.

Bilindiği üzere Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

A Spor'un 18 Eylül Perşembe günü yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.

Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

İşte, bugün A Spor'da ekrana gelecek maçların programı...

18 Eylül Perşembe

14:30 Düzcespor - Pendikspor 

17:00 Giresunspor - 52 Orduspor FK 

20:00 Eskişehirspor - Muğlaspor

