A Spor'da futbol şöleni! 3 maç şifresiz olarak ekrana geliyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları bugün oynanacak 3 maçın ardından sona erecek.
Bilindiği üzere Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.
A Spor'un 18 Eylül Perşembe günü yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.
Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.
İşte, bugün A Spor'da ekrana gelecek maçların programı...
18 Eylül Perşembe
14:30 Düzcespor - Pendikspor
17:00 Giresunspor - 52 Orduspor FK
20:00 Eskişehirspor - Muğlaspor