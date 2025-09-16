A vitamini nelerde var? A vitamini ne işe yarar?

Sağlıklı bir yaşam için vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerden biri olan A vitamini, bağışıklık sisteminden göz sağlığına kadar pek çok alanda kritik bir rol oynuyor.

Özellikle çocukların gelişim sürecinde, yetişkinlerin ise hastalıklara karşı korunmasında etkili olan bu vitamin, hem hayvansal hem de bitkisel birçok besinde bulunuyor.

Peki, A vitamini tam olarak hangi besinlerde var ve vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor? İşte yanıtı…

A Vitamini Nelerde Var?

A vitamini, iki farklı kaynaktan elde edilebiliyor:

Hayvansal gıdalar: Karaciğer, balık yağı, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri.

Bitkisel gıdalar: Havuç, kabak, ıspanak, brokoli, kırmızı biber, tatlı patates ve kayısı gibi beta karoten açısından zengin sebze ve meyveler.

A Vitamini Ne İşe Yarar

Göz sağlığını korur: Gece körlüğü riskini azaltır, görme fonksiyonunu destekler.

Bağışıklığı güçlendirir: Vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir.

Cilt ve saç sağlığına katkı sağlar: Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur, saçların daha güçlü çıkmasına destek olur.

Kemik gelişimini destekler: Özellikle çocukların büyüme döneminde önemli bir rol oynar.

Uzmanlar, A vitamininin eksikliğinde görme problemleri, bağışıklık zayıflığı ve cilt sorunlarının ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle dengeli bir beslenme programı içerisinde mutlaka A vitamini açısından zengin gıdalara yer verilmesi öneriliyor.