A101, 8 Şubat'ta ortalığı kasıp kavuracak! Şarjlı dik süpürge, televizyon, halı yıkama makinesi...

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A101 marketler zincirinin 8 Şubat 2024 tarihinde satışa çıkaracağı aldın aldın kataloğu ile belli oldu.
Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan A101 mağazalarında her hafta belirli günlerde olmak üzere farklı ürünler satışa sunuluyor.
Bu haftaki ürünler arasında televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, halı yıkama makinesi ve şarjlı dik süpürge gibi çeşitli ürünler yer alıyor.
Aldın aldın ürünler kataloğunda yer alan ürünler 8 Şubat Perşembe gününden itibaren mağazalarda yerini alacak.
İşte 8 Şubat Perşembe A101 aldın aldın kataloğu ve indirimli ürünler kataloğu..