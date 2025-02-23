A101 ucuza gaming ekipmanları getiriyor; Direksiyon seti, bilgisayar, monitör… İşte fiyatları

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A101, 27 Şubat 2025 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu.

Bu hafta teknoloji tutkunlarından mutfak severlere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden indirimli ürünler raflarda yerini alacak.

Oyun dünyasına ilgi duyanlar için gaming direksiyon, pedal ve vites seti 9.999 TL'ye satışa çıkarken, yarış simülatörü kokpiti ise 29.999 TL fiyat etiketiyle raflarda olacak.

Tüm bu ürünler 27 Şubat 2025 Perşembe günü A101 marketlerinde ve online satışta olacak.

İşte A101 27 Şubat indirimli ürünler listesi: