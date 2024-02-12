A101’de fiyatlar adeta eriyor! Yüzde 50'ye varan indirim: Acele edin, 16 Şubat son…

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Sevilen market zinciri A101, alışveriş tutkunlarını yine sevindirecek bir indirim fırsatıyla karşımızda!
10-16 Şubat tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim kataloğu yayımlandı. İçerisinde ise yok yok…
Market raflarında yer alan temek gıda ürünlerinden, temizlik ürünlerine birçok ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.
Üstelik 10 TL ve üzeri alışverişinizde Colgate Diş macunu ve ikili diş fırçası 79,90 TL’den 39,90 TL’ye düşüyor.
Alışveriş yaparken bütçenizi zorlamadan kaliteli ürünlere sahip olabileceğiniz bu fırsatı kaçırmak istemeyeceksiniz.
İşte A101 10-16 Şubat indirim kataloğu...