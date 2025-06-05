A101’den Babalar Günü sürprizi: Saat, ayakkabı, parfüm… İşte fiyatlar

Haber Merkezi

Babalar Günü yaklaşıyor ve A101, bu özel günü kutlamak isteyenlere kaçırılmayacak kampanyalarla geliyor.

Saatten ayakkabıya, parfümden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle A101, babalara anlamlı ve şık hediyeler sunuyor.

Babalar Günü’nde hem kaliteli hem uygun fiyatlı hediye arayanlar için A101 mükemmel seçenekler hazırladı.

Zarif tasarımlı erkek kol saatleri, şık ve rahat ayakkabılar, farklı koku alternatifleriyle parfümler Babalar Günü kampanyasında ön plana çıkıyor.

İşte A101 5 Haziran Babalar Günü indirimli ürünler: