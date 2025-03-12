ABD enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Hüseyin Topuz
Ekonomiyi yakından takip edenlerin gözü kulağı ABD'nin 2025 Şubat ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.
Küresel ekonomi piyasası ABD Şubat ayı enflasyon verisinin açıklanmasını bekliyor.
Peki, ABD Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
İşte, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...
ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
ABD'de Şubat ayı enflasyon verileri belli oluyor. Fed tarafından açıklanan programa göre enflasyon rakamları, 13 Mart 2025 Çarşamba günü saat 15:30’da açıklanacak.