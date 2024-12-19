ABD FED faiz kararı: 2024 Aralık ayı FED faiz kararı belli oldu mu? Faiz indirimi ne kadar oldu?

Haber Merkezi

Yatırımcıların yakın markajında yer alan ABD Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan FED faiz kararı 18 Aralık 2024 saat 22.00 itibari ile açıklandı.

Yılın son faiz indirimi şeklinde yorumlanan kararın ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. Aralık ayında faiz indiriminde belirlenen oran hakkında araştırmalar hız kazandı.

Oy birliği ile alınan FED faiz kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2024 Aralık ayı FED faiz oranı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

ARALIK AYI FED FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşti ve faiz kararı 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklandı.

ABD Merkez Bankası Fed, gösterge faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4,50 olarak belirledi. Minimum faiz oranını 25 baz puan indirdi yüzde 4.25'e çekti. İskonto faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4.50 yaptı.