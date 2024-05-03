Acele eden yaşadı! A101’den dev fırsat: Stanley Termos 699.00 TL, Calvin Klein Parfüm 979.00 TL... A101 alışveriş meraklılarını yine şaşırtmıyor! Bu haftaki kataloğunda göz alıcı fırsatlar ve çeşitlilik dolu ürünler var. Birbirinden kullanışlı Stanley termos çeşitlerinden, şık ve etkileyici Calvin Klein ve Versace parfümlere onlarca ürün raflarda yerini aldı.

ensonhaber.com

A101 market zinciri bu hafta yine dopdolu bir katalogla müşterilerinin karşısına çıkıyor!

Göz alıcı ürünlerin yer aldığı katalog, alışveriş tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Sıcak içeceklerinizi veya soğuk içeceklerinizi koruyabileceğiniz dayanıklı Stanley termos çeşitleri, doğa tutkunlarının ve iş hayatında hareketli günler geçirenlerin favorisi olmaya aday.

Ayrıca, katalogda yer alan Calvin Klein ve Versace parfümleri, kalitesiyle bilinen markaların imzasını taşıyor ve kokularıyla ferah bir yaz mevsimine adım atmaya davet ediyor.

Bununla da bitmiyor! Birkenstock terlik çeşitleriyle de yaz aylarında rahat ve şık bir görünüm elde etmek mümkün.

A101'in bu haftaki kataloğu, her zevke ve ihtiyaca hitap eden ürünleriyle dolu dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

İşte A101 2 Mayıs indirim kataloğu...