Acı kahveye bir tutam eklemek yetiyor, tadı anında yumuşuyor

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Gün içerisinde en sık tüketilen içeceklerin başında yer alan kahveler özellikle de tercihini şekersiz kahveden kullananlar için kahvenin acı olması durumunda kahve çoğu zaman öylece bırakılır.

Kahve içerken hoş olmayan bu acı tadı bastırmak için her ne kadar şeker en kolay yol olarak görülse de meğer bir tutam ondan eklemek acısını anında alıyormuş.

Her mutfağın olmazsa olmazları arasında yer alan o malzeme bakın nasıl kahvenizin tadını yumuşatıyormuş.

BİR TUTAM YETİYOR!

Kahvenin sert tadından rahatsız olan ancak şeker kullanmak istemeyenler bayram edecek. Meğer kahveye ekleyeceğiniz bir tutam tuz kahvenin tadını anında yumuşatıyormuş.

Bu yöntem her ne kadar “kahveye tuz eklenir mi?” diye düşündürse de kahvenin acısını anında alıyormuş.

Yapmanız gereken tek şey kahvenizin içine çay kaşığının ucuyla tuz eklemek. Kaşığın ucuyla ekleyeceğiniz tuz sayesinde kahveye şeker atmaya gerek kalmadan tadın yumuşamasında yardımcı oluyor.