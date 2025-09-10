Açık ve kapalı cezaevi arasındaki farklar nelerdir? İşte merak edilenler...

Cezaevleri, mahkûmların işledikleri suçun niteliğine ve aldıkları cezanın durumuna göre farklı türlerde sınıflandırılır.

Türkiye’de en çok merak edilen konulardan biri de açık ve kapalı cezaevleri arasındaki farktır.

Peki, bu iki cezaevi tipi neye göre ayrılır, hangi haklar ve kısıtlamalar vardır? İşte detaylar…

Kapalı Cezaevi Nedir?

Kapalı cezaevleri, güvenlik önlemleri en üst seviyede olan, firar riskine karşı sıkı kurallarla yönetilen ceza infaz kurumlarıdır. Yüksek duvarlarla çevrili, tel örgüler ve güvenlik kameralarıyla donatılmıştır. Tutuklu ve hükümlüler burada sürekli gözetim altındadır. Ziyaretler belirli kurallar çerçevesinde yapılır ve dışarıyla temas minimum seviyededir.

Açık Cezaevi Nedir?

Açık cezaevleri ise kapalıya kıyasla daha esnek kurallara sahiptir. Burada bulunan hükümlüler gün içerisinde çeşitli işlerde çalışabilir, eğitim ve sosyal faaliyetlere katılabilir. Güvenlik önlemleri kapalı cezaevlerine göre daha hafiftir. Mahkumlar belli şartlarda dışarıya çıkabilir, aile görüşmeleri daha rahat koşullarda yapılabilir.

Açık ve Kapalı Cezaevi Arasındaki Temel Farklar

Güvenlik

Kapalı cezaevlerinde sıkı güvenlik önlemleri varken açık cezaevlerinde daha gevşektir.

Özgürlük Alanı

Açık cezaevlerinde mahkûmlar gündüz çalışabilir, kapalı cezaevlerinde bu imkan kısıtlıdır.

Ziyaret ve Görüş

Kapalıda görüşler daha kısıtlı, açıkta ise daha serbesttir.

Ceza Süreci

İyi hal gösteren hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine geçebilir.

Sonuç olarak kapalı cezaevi daha sıkı kurallara dayalı bir infaz sistemi sunarken, açık cezaevi topluma uyum ve rehabilitasyon odaklıdır.