Acil olarak toplatılıyor! O kan sulandırıcı ilaçlar tehlike saçıyor

Almanya'da yaşanan skandal bir olay, ilaç güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Clopidogrel Aurobindo 75 mg adlı kan sulandırıcı ilacın bazı kutularından, tamamen farklı bir ilaca ait ve yanlış dilde hazırlanmış prospektüslerin çıkması üzerine ilaç acil olarak piyasadan geri çağrıldı.

Sonhaber.eu’nun aktardığına göre, Almanya'da satışı yapılan 100 tabletlik kutularda Clopidogrel Aurobindo’nun ambalajları incelendiğinde, tansiyon tedavisinde kullanılan Perindopril Aurobindo’ya ait ve Felemenkçe yazılmış prospektüslerin yer aldığı fark edildi.

Durumun yetkililere bildirilmesiyle birlikte, hastaların yanlış bilgilendirilme ve olası sağlık riskleriyle karşı karşıya kalmaması adına acil geri çağırma süreci başlatıldı.

Uzmanlar, bu tür hataların özellikle yaşlı ya da kronik hastalığı olan bireyler için ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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İlacın üreticisi olan Puren Pharma, yapılan hatayı doğrulayarak, söz konusu karışıklığın yalnızca “AAAA24092A” parti numaralı ve “PZN 10012754” ürün kodlu kutuları kapsadığını bildirdi.

Yetkililer, yanlış prospektüs nedeniyle hastaların dozaj, kullanım şekli ve olası yan etkiler hakkında hatalı bilgilendirilebileceğine dikkat çekti. Bu durum, özellikle düzenli olarak kan sulandırıcı kullananlar için ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini aktardı.