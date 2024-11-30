Açlık sınırı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel açlık sınırı 2024

Yağmur Dinç

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" yapıyor.

Araştırma sonucunda 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ortaya çıkıyor.

Açlık sınırı hesaplamasında minimum kalori ve minimum maliyet dikkate alınıyor.

Asgari ücrete gelecek olan zam öncesinde güncel açlık sınırı merak konusu oldu.

Peki, açlık sınırı ne kadar? 4 kişilik ailenin açlık sınırı kaç TL? İşte güncel rakam...

AÇLIK SINIRI NE KADAR 2024

Kasım 2024 sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan gıda harcaması, yani "açlık sınırı" 20 bin 562 lira oldu.