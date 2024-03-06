Acun Ilıcalı açıkladı: Günlerdir adada olmayan Nagihan diskalifiye… Survivor All Star’ın en iddialı isimlerinden olan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde bir sakatlık yaşamıştı. Acun Ilıcalı katıldığı bir programda Nagihan’ın durumu hakkında açıklama yaptı.

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışması Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanmaya başladığından bu yana gerginliklerin bir an olsun bitmediği Survivor’da sakatlıklarda ardı ardına yaşanmaya devam ediyor.

Yarışmanın en iddialı isimlerinden olan Nagihan geçtiğimiz günlerde oyun sırasında bir sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle günlerdir adada olmayan Nagihan’ın sağlık durumu büyük bir merak konusu olarak devam ederken Acun Ilıcalı katıldığı programda yarışmacının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Nagihan diskalifiye olacak mı?

Yarışmaya devam edip edemeyeceği izleyenler tarafından merakla beklenen yarışmacı hakkında Ilıcalı, ''Büyük ihtimalle şöyle olacak. Bir iki gün içerisinde Nagihan ile baş başa bir konsey yapacağız herhalde. Kendisinin bir şeyleri bilip karar vermesi gerekecek. Karar ona kalacak herhalde.

Çünkü doktorlarımızdan sağlıkla ilgili net bir şekilde 'Problem yaşar' raporu gelmedi. Ancak tekrar oynarsa sakatlığı artabilir. Onun normal hayatını etkileyecek bir şey yok. Ama bu sakatlıklar da nasıl oynayacak gibi bir durum. Nagihan'ın durumuna bir şey diyemiyorum. 50/50 derim şu an. Seneye de katılabilir isterse.' ifadelerini kullandı.