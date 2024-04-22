Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Hull City’den sonra yeni bir takım… Acun Ilıcalı satın aldığı takım ile spor dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Yaptığı yatırımlarda çok konuşulan girişimdi Hull City’in ardından yeni bir takıma daha göz dikti. Bakın Ilıcalı’nın radarına takılan o takım hangisiymiş…

ensonhaber.com

Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı spor dünyasına satın aldığı Hull City adlı futbol takımıyla dahil olmuştu. Başarılı bir televizyonculuk kariyeri olan Ilıcalı spor dünyasında da takımıyla da adından bahsettirmeyi başarıyor.

2022 senesinin başında satın aldığı takımın yanına bir yenisini daha ekleyeceği iddia edile Acun Ilıcalı gözünü bu kez Slovenya’dan bir takım kestirdi.

2023 yılının ortalarında İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'e yaptığı yatırım ile gündeme gelmiş ancak Ilıcalı bu yatırımdan vazgeçmişti. Spor dünyasında yeni kulüplerle yol yürümek istediğini belirten Ilıcalı bakın bu kez hangi takım radarına takılmış.

Slovenya’nın en üst liginden…

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hakkında yeni bir takım alacağına dair olan iddiaların doğru olduğunu ve Slovenyan’ın en üst liginden bir kulüp baktığını doğruladı.

Football Planet'te yer alan habere göre, Ilıcalı’nın tercihi belli oldu. Edinilen bilgilere göre, Hull City’den sonra Slovenya'daki yatırımını Mura takımına yapacağı aktarıldı.