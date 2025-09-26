Acun Ilıcalı’nın takımında şok gelişme! Teknik direktöre yumruk atıldı…

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor'da sular durulmuyor.

15 gün önce göreve getirilen Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic, antrenmanda yaşanan kavganın ardından görevinden ayrıldı.

Slovenya basınından Ekipa'nın haberine göre Maribor'un teknik direktörü Radomir Dalovic, antrenman sırasında kavga eden Omar Rekik ve Benjamin Tetteh’i ayırmaya çalışırken yumruk yedi.

Maribor'daki görevine 15 gün önce başlayan Karadağlı teknik adamın yumruğu "büyük bir saygısızlık" olarak gördüğü ve olayın ardından görevden ayrıldığı ifade edildi.

Maribor’daki görevine 9 Eylül 2025’te başlayan 44 yaşındaki teknik adam, 15 günlük süreçte Maribor'un başında sadece 2 maça çıktı.

Slovenya Ligi 8 ve 9. hafta mücadelelerinde Maribor'un başında olan Dalovic, bu maçların ikisinide kazanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, 9. haftası geride kalan Slovenya Ligi’nde 17 puanla 2. sırada yer alıyor.