Acun’dan sürpriz hamle: Efsane program geri dönüyor

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Ekranların sevilen yüzü Acun Ilıcalı, yıllardır başarılı projelerle izleyicilerin karşısına çıkmayı sürdürüyor.

Var Mısın Yok Musun, Survivor, MasterChef Türkiye ve O Ses Türkiye gibi izlenme rekorları kıran yapımlarla adından sıkça söz ettiren Ilıcalı, bu sezon izleyicileri heyecanlandıracak bir sürprizle geliyor.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan O Ses Türkiye, yepyeni bir sezona “merhaba” demeye hazırlanıyor.

Sesine güvenen yarışmacılar ve merakla beklenen jüri kadrosuyla sahne heyecanı yeniden alevlenecek.

Başvuruların başladığı yarışmada, yeni sezonun sürprizlerle dolu olması bekleniyor. Bakalım, O Ses Türkiye bu sezon hangi yetenekleri keşfedecek.

JÜRİ KOLTUĞUNDA KİMLER OLACAK?

O Ses Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken sosyal medyada şimdiden büyük bir heyecan dalgası oluştu.

TV8’in uzun soluklu yarışma programı, geçmişte birçok güçlü sesi sahneye taşıyarak dikkat çekmiş ve birbirinden ünlü isimleri jüri koltuğunda ağırlamıştı.

Yeni sezonda hangi isimlerin jüri olarak karşımıza çıkacağı henüz açıklanmadı.