Adalar planı olanlar dikkat! Bisiklet kiralamalarında yeni dönem: Yönetmelik değişiyor

Adalar’da bisiklet kaosu sona eriyor: 2025 yılıyla birlikte, Büyükada’dan Heybeliada’ya kadar tüm Prens Adaları’nda bisiklet kullanımında köklü bir dönüşüm başlıyor.

Özellikle yaz aylarında artan turist yoğunluğu, dar sokaklarda yaşanan trafik sıkışıklığı ve sık sık gündeme gelen güvenlik problemleri, Adalar Belediyesi’ni radikal bir adım atmaya yöneltti.

Belediyenin hazırladığı ve 2025’te yürürlüğe girmesi planlanan yeni “Bisiklet Kiralama Yönetmeliği”, bölgede artık kuralsız kiralama döneminin sona ereceğine işaret ediyor.

Yönetmeliğe göre, kiralanacak bisikletler tek tip ve tek renk olacak. Her sürücüye kask takma zorunluluğu getirilecek ve kullanım saatleri de sınırlandırılacak.

Ayrıca bazı yoğun ve dar bölgeler bisiklet trafiğine tamamen kapatılacak. Bu kuralların temel amacı, hem ada halkının hem de ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, adalarda yıllardır süregelen düzensizliğe disiplin kazandırmak.

YÖNETMELİK DEĞİŞİYOR

Adalar Belediyesi, bu yeni yönetmelikle birlikte, bisiklet turizmini tamamen ortadan kaldırmak yerine, daha güvenli, planlı ve sürdürülebilir bir model geliştirmeyi hedefliyor.

Yönetmeliğin uygulanması halinde, Adalar’da yaya önceliği, çevre dostu ulaşım ve kent düzeni açısından yeni bir dönemin başlayacağı belirtiliyor. İşte, yeni yönetmelikle birlikte getirilecek kurallar:

Tek Tip Renk ve Güvenlik Ekipmanı: Kiralık bisikletler, şahsi bisikletlerden kolayca ayırt edilebilmeleri için tek bir renkte (örneğin sarı) olacak. Kiralama yapan işletmeler, her müşteriye kask ve dizlik temin etmekle yükümlü olacak ve bu ekipmanların kullanımı zorunlu tutulacak.

Zaman Sınırlaması: Bisiklet kiralama saatlerine mevsimsel düzenleme getirildi. Yaz döneminde (1 Nisan – 31 Ekim) akşam 21:00’den sonra, kış döneminde (1 Kasım – 31 Mart) ise 19:00’dan sonra bisiklet kiralamak ve kullanmak yasak olacak. Bisikletlerin bu saatlerden önce teslim edilmesi gerekecek.

Yasaklı Bölgeler ve İşletme Sorumluluğu: Yaya trafiğinin yoğun olduğu ve tehlike arz eden bölgelerde bisiklet kullanımı tamamen yasaklandı. Örneğin, Büyükada’daki Gülistan Caddesi ve Çiçekli Yalı Sokak gibi dar ve kalabalık alanlar bu yasak kapsamına alındı. Kural ihlallerinde sorumluluk doğrudan kiralama işletmelerine ait olacak.

Acil Durumlar İstisna: Adalardaki acil sağlık müdahaleleri için kritik öneme sahip olan bisikletli ambulanslar, bu kısıtlamalardan muaf tutularak hizmet vermeye devam edecek.