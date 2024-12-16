Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Kötü gidişata geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında galibiyet arıyor.
Beşiktaş bu sezon oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor.
Öte yandan Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Adana Demirspor ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puan ile son sırada bulunuyor.
Futbolseverler Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detaylarını araştırıyor.
İşte, Adana Demirspor - Beşiktaş maçının detayları...
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık 2024 Pazartesi (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.