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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor - Beşiktaş maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın bilgileri...