Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Adana Demirspor ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta açılış maçında karşı karşıya geliyor.

Futbolseverler Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kazanamayan ve son beş karşılaşmadan puansız ayrılan Adana Demirspor bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.

Öte yandan son dört Süper Lig maçındaki tek galibiyetini geçen hafta Hatayspor'u 3-2 yenerek alan Sivasspor bu sezon ilk kez üst üste iki karşılaşmayı puan kaybetmeden geçmek istiyor.

Peki, Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman?

Adana Demirspor - Sivasspor maçı 25 Ekim 2024 Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.