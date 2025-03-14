Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Festivali tarihleri

Hüseyin Topuz

Adana'da her yıl düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl 13. kez gerçekleşecek.

Türkiye’nin en renkli festivallerinden biri olan Adana Portakal Çiçeği Festivali, her yıl baharın gelişini muhteşem bir atmosferle kutlamak için binlerce kişiyi bir araya getiriyor.

Portakal çiçeklerinin mis gibi kokularıyla süslenen Adana sokakları, festival boyunca müzik, dans, sanat ve eğlenceyle dolup taşıyor.

2013 yılından beri düzenlenen bu etkinlik, yerli ve yabancı turistler için unutulmaz anlar sunarken, Adana’nın kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetme fırsatı da sağlıyor.

Peki, Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...

Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman?

13. Adana Portakal Çiçeği Festivali, 4-13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Karnavalın kortej yürüyüşü ise 5 Nisan Cumartesi günü yapılacaktır.

Festival, Adana'nın Atatürk Parkı, Merkez Park, Tarihi Kent Merkezi, Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde düzenlenecektir.