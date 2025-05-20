Adana’da erkenci hasat başladı: Tarlada 7 markette 40 liraya alıcı buluyor

Haber Merkezi

Yaz mevsiminin sembolü, sofraların vazgeçilmezi karpuzun bereketli topraklarla buluştuğu Adana’da erkenci hasat başladı.

Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılayan Adana, bu yıl da sezonun ilk karpuzlarını Karataş ilçesinin Bahçe Mahallesi'nde topladı.

Bu yıl yaşanan doğal afetlerin etkisiyle karpuz üretiminde de ciddi düşüş beklentisi var. Türkiye genelinde 4 milyon ton olan üretimin, 3 milyon tona gerileyeceği öngörülürken; Adana’da ise önceki yıllarda 1 milyon tona yaklaşan üretim, bu yıl 750-800 bin ton civarında kalacağı vurgulanıyor.

FİYATI ŞAŞIRTTI!

Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, bu sezonun çiftçiler için büyük zorluklarla geçtiğini vurguladı.

Özellikle don felaketi nedeniyle ilk fidelerin yok olduğunu, ikinci bir ekim yapılmak zorunda kalındığını ifade eden Yeşilyaprak, “Karpuz yetiştirilen araziler kumsal yapıda olduğu için sezonun ilk ürünlerini buradan veriyoruz. Bu yıl hem kalite hem lezzet açısından çok iyi karpuzlar elde ettik. Ancak meyve ağaçlarının don ve kuraklık nedeniyle zarar görmesi, çiftçiyi başka çare aramaya itti. Karpuz bu açığı kapatabilecek en güçlü alternatif oldu” ifadeleriyle dikkat çekti.

Sezona yeni giriş yapan karpuzun fiyatı da şaşkına çevirmeyi başardı. Tarlada 7 liraya satılan karpuzun marketteki kilo fiyatı 40 liradan satılmaya başlaması dikkat çekti. Tarla ile market arasındaki fark 33 lira oldu.