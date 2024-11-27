Adanalı’nın Pınar’ı bakın şimdi ne yapıyor! İşte, Tuğçe Özbudak’ın son hali…

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Yayınlandığı dönemle televizyon ekranlarında tozu dumana kata diziler arasına yer alan Adanalı kadrosunda yer alan oyuncuların değişimleriyle dikkat çekiyor.

Dizide Pınar karakterine hayat vererek şöhreti yakalayan isimler arasında yer alan Tuğçe Özbudak oyunculuğu bırakmasının ardından değişimiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Eski halinden eser kalmayan ünlü isim yaptırdığı estetik operasyonlarla ile adeta bambaşka birine dönüştü. Bakın Tuğçe Özbudak’ın son hali…

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE ADIM ATTI!

Oyunculuk kariyerine başarılı yapımlar arasında yer alan Adanalı ile başlayan ve kısa sürede şöhreti yakalayan Tuğçe Özbudak yalnızca değişimiyle değil mesleğiyle de şaşırtıyor.

Geçirdiği estetik operasyonlar ile adeta bambaşka birine dönüşen Özbudak, oyunculuğu bırakmasının ardından gayrimenkul sektörüyle ilgilendiğini açıkladı.