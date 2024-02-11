Adeta doğal antibiyotik: Şeker, tansiyon, kalp hastalığı bırakmıyor… Kilosu 200 lira Siirtlilerin pandemi döneminde sofralarından eksik etmediği bu besin, tam bir şifa kaynağı! Doğal antibiyotik olarak biliniyor, birçok hastalığa derman oluyor. Kilosu ise 200 TL…

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Koronavirüs salgını döneminde Siirtlilerin sık sık tükettiği ve normal zamanlarda da sofralarından eksik etmediği şifa deposu "kurut", alıcısını bekliyor.

Uzun süre muhafaza etmek amacıyla yoğurdu kurutma yöntemi ile üretilen kurut, emziren annelerin sütünü artırmasıyla biliniyor ve doğal antibiyotik olarak da nitelendiriliyor.

Kendine özgü tadıyla Siirt mutfağının en sevilen ürünlerinden biri olan kurut, geçmişte zamanın en çok tüketilen ürünlerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Ancak son zamanlarda ürüne olan ilginin azaldığını belirten Siirt esnafından Hasan Akgül, kurutun sağlık açısından birçok faydasının bulunduğunu vurguluyor.

Kurut tansiyon, şeker, kalp gibi hastalıklara iyi gelirken, emziren annelerin sütünü artırıcı özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi

İHA’da yer alan habere göre; Kurutun özellikle kış aylarında sofralardan eksik olmadığını belirten Siirt esnafı Hasan Akgül, şunları söyledi:

"Yüksek iklimli yaylalarda tereyağı yayıktan yapıldığı zaman yayığın altında kalan ayran ilk önce süzülüyor, odun ateşinde süzüldükten sonra kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra şu kıvama alıyor. Bu da bir çeşit kuruttur.

Bunun içinde katkı maddesi olarak bir tek kaya tuzu var. Kaya tuzuyla şu şekli alıyor. Ondan sonra güneşte kurutuluyor. Güneşte kurutulduğu zaman bakterilerle birlikte kurutuluyor. Laktik bakteri denilen bir bakteri türü bu ürüne ilave edildiği zaman daha da zenginleşiyor.”

Kilosu 200 lira

“Kurutun tıbben açıklanmış faydaları var. Özellikle anne üstüne faydalıdır. Doğal antibiyotik diyebiliriz. Korona döneminde biz bunu çok tükettik. Bağışık sistemini gerçekten de kuvvetlendiriyor. Hastalıklarla savaşıyor.

Bir nevi ilaçtır, yani doğal bir ilaçtır. Fiyatları şuanda kilogramı 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Toptan 150 liraya veriyoruz. Perakende ise kilo işi 200 liraya veriyoruz."